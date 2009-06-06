Flash игра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Нужна Flash игра для социальной сети в контакте, по типу http://farmer.vkontakte.ru

предлагайте за сколько бы вы примерно сделали игру http://farmer.vkontakte.ru

и какие сроки бы на нее ушли.

16 лет назад
Alek_B
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров