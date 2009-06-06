Дано: 1) Есть сайт, на который привлекаются посетители по реферальной ссылке. 2) Рефферальный признак сохраняется в куках и при следующем визите сайт узнает посетителя. Что надо: ...
Flash игра
Нужна Flash игра для социальной сети в контакте, по типу http://farmer.vkontakte.ru
предлагайте за сколько бы вы примерно сделали игру http://farmer.vkontakte.ru
и какие сроки бы на нее ушли.
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