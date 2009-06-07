Дано: 1) Есть сайт, на который привлекаются посетители по реферальной ссылке. 2) Рефферальный признак сохраняется в куках и при следующем визите сайт узнает посетителя. Что надо: ...
Доделать сайт на flash
Доделать сайт: http://escort.fh50.com
ТЗ:
необходимо доделать:
Модели: Сделать 3 подпункта: Индивидуалки, Подружки и Парни.
Места отдыха: сделать, чтоб была похожая галерея, как и в Моделях, но без подпунктов.
Регистрация: 2 подпункта, Как стать моделью и как добавить место отдыха. Форма для отправки данных и одного файла.
Сайт берет инфу с xml. надо сделать так, чтоб сайт был двуязычный (англ. и русский языки)
если возможно, то сделать, чтоб можно было активировать/деактивировать анкеты. скажем, проверять по дате добавления. Так же не работает русский язык почему-то..
Впринципе работы на пару часов.
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