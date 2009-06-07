Доделать сайт на flash

Доделать сайт: http://escort.fh50.com

ТЗ:

необходимо доделать:

Модели: Сделать 3 подпункта: Индивидуалки, Подружки и Парни.

Места отдыха: сделать, чтоб была похожая галерея, как и в Моделях, но без подпунктов.

Регистрация: 2 подпункта, Как стать моделью и как добавить место отдыха. Форма для отправки данных и одного файла.

Сайт берет инфу с xml. надо сделать так, чтоб сайт был двуязычный (англ. и русский языки)

если возможно, то сделать, чтоб можно было активировать/деактивировать анкеты. скажем, проверять по дате добавления. Так же не работает русский язык почему-то..

Впринципе работы на пару часов.