Задачка на С++

Поступил очень подло со мной, дал гарантии что успеет в срок, перевел ему деньги заранее, а он меня очень сильно подвел и в оправдание сказал "Я просто не успеваю быть дружкой и работать." В общем всех хочу предупредить что он не ответственный и подлый человек и дело не в деньгах, а в том что он сильно подвел!!!!