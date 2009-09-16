С поставленной задачей Роман справился в заданный срок. Всё сделано корректно, итог работы программы радует. Хотелось бы отметить следующие моменты: - отсутствие лишних вопросов и, соотв., затрат времени; - оперативность внесения дополнений в соотв. с моими пожеланиями; - присутствие в онлайне в удобное для меня время; - чёткое понимание задачи и результатов работы. ps: до Романа с этой задачей не смогли справиться несколько программистов, пытался сделать подобное ещё год назад, но безуспешно ) Рекомендую к сотрудничеству.