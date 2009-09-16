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Я НЕ РАБОТАЮ В ОБХОД WEBLANCER.NET И НЕ БЕРУ ДЕНЬГИ НАПЕРЕД!
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
13 лет назад
Рад был сотрудничать с Романом. Подсказал как решить вопрос. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Алексей четко поставил задачу и вовремя произвел оплату. В общем, все отлично! Рекомендую
$20
10 баллов
14 лет назад
Роман провёл качественное тестирование программы в сжатые сроки, предоставил подробный отчёт. Отличная работа!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
$5
10 баллов
14 лет назад
Сделал за полчаса. Все ок.
Ответный отзыв
Сработались. Все четко и ясно. Оплата вовремя. +10!
$20
10 баллов
14 лет назад
Очень рад сотрудничеству, Роман серьезно подошел к исполнению, быстро выполнил заказ, и оперативно внес все изменения. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, оплата в сорк. Рекомендую.
$20
10 баллов
15 лет назад
С поставленной задачей Роман справился в заданный срок. Всё сделано корректно, итог работы программы радует. Хотелось бы отметить следующие моменты: - отсутствие лишних вопросов и, соотв., затрат времени; - оперативность внесения дополнений в соотв. с моими пожеланиями; - присутствие в онлайне в удобное для меня время; - чёткое понимание задачи и результатов работы. ps: до Романа с этой задачей не смогли справиться несколько программистов, пытался сделать подобное ещё год назад, но безуспешно ) Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятно было иметь дело с Александром! Деловой человек, знает чего хочет. Как работодатель - просто супер!