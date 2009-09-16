disguiser

Роман disguiser

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
C# / ASP.NET Developer

XHTML / CSS / XML / XSLT / JavaScript / PHP / MySQL

C# / ASP.NET / MVC / SQL Server / WPF / WCF / LINQ / Entity Framework / Silverlight

Я НЕ РАБОТАЮ В ОБХОД WEBLANCER.NET И НЕ БЕРУ ДЕНЬГИ НАПЕРЕД!

Будьте внимательны, и выясняйте с кем вы общаетесь в ICQ (так как фамилию можно поставить любую) хотя-бы написав приватное сообщение!

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Отзывы заказчиков
Kvardoo
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Создание браузера
Рад был сотрудничать с Романом. Подсказал как решить вопрос. Приятен в общении. Рекомендую к сотрудничеству.
Алексей четко поставил задачу и вовремя произвел оплату. В общем, все отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Тестирование графической программы
Роман провёл качественное тестирование программы в сжатые сроки, предоставил подробный отчёт. Отличная работа!
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
konstantin7
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Форма на JS
Сделал за полчаса. Все ок.
Сработались. Все четко и ясно. Оплата вовремя. +10!
Ответный отзыв
IndexOne
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Десктопная версия скрипта
Очень рад сотрудничеству, Роман серьезно подошел к исполнению, быстро выполнил заказ, и оперативно внес все изменения. Продолжаем сотрудничать.
Четкая постановка задачи, оплата в сорк. Рекомендую.
Ответный отзыв
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Прога по очистке CSV от послед-ей символов.
С поставленной задачей Роман справился в заданный срок. Всё сделано корректно, итог работы программы радует. Хотелось бы отметить следующие моменты: - отсутствие лишних вопросов и, соотв., затрат времени; - оперативность внесения дополнений в соотв. с моими пожеланиями; - присутствие в онлайне в удобное для меня время; - чёткое понимание задачи и результатов работы. ps: до Романа с этой задачей не смогли справиться несколько программистов, пытался сделать подобное ещё год назад, но безуспешно ) Рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было иметь дело с Александром! Деловой человек, знает чего хочет. Как работодатель - просто супер!
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