Прога по очистке CSV от послед-ей символов.

Состоит из двух частей:

proga.exe - прога и config.inf - конфигурационный файл.

В config.inf будем прописывать:

1. какой столбец обрабатывать: все столбцы, несколько конкретных, один конкретный.

2. Что мы чистим.

Вводим в прогу следующие операторы:

2.1 любой символ.

2.2 любая последовательность символов.

2.3 любая цифра.

2.4 любая последовательность цифр.

Можно использовать что-то типа вордовских спецсимволов для автозамен:

^p абзац

^v разрыв строки

^$ любой спецсимвол

Итоги работы и цели написания проги.

Есть файл csv, в столбцах которого содержатся подлежащие удалению блоки символов.

Конкретно это номера телефонов, адреса электронных почт, сайтов, названия компаний, имена и фамилии, различные частные слова.

Всё это имеется в разных форматах: номер может быть 777-77-77, а может быть и +7(495)777.77.77 (и ещё более 10 форматов написания-ибо люди по-разному пишут номера).

То же касается адресов почт; адресов сайтов, в т.ч линков на конкретные страницы; имён и фамилий.

Вот итоги работы проги и состоят в удалении-замене на пробел заданных форматов последовательностей символов.

Что нужно получить как результат работы:

1. Прогу с интерфейсом выбора исходного csv и задания итогового.

2. окном редактирования последовательностей к автозамене (или то же в конфиг файле).

3. готовым словарём замен различных форматов телефонов, почт, адресов сайтов, славянских имён и фамилий. остальное добавлю сам.

Файл со столбцами к зачистке во вложении, для того чтобы можно было и проверить и посмотреть что чистить прийдётся и от чего.

Все их надо зачистить от персонифицирующей инфы: телефонов, почт, адресов сайтов, славянских имён и фамилий, названий компаний.

Файл с примером мусора (не всё тут) во вложении.

Ответы жду в тендере.

Прошу не писать в личку, аську и скайп, не звонить.

Я сам свяжусь.

Не информативные предложения не рассматриваю.