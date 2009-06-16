Сортировка строк в .TXT файле

  1. Биржа фриланса
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Завершен50 заявок708 просмотров

Есть два текстовых файла:

1.txt:

A5C937DAFA41:7BWu0zpBVTyt2

B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA

126F978FFA78:gGCYo9qCcG8TY

48AC7523FA28:ERVoo04JCA/0w

2ED151B1FA5F:ubP6HH4GyMbC6

0A003C3AFA4C:o9WGbiTzB8iJQ

1BC83B7FFA46:K3Jgp7TeYmIPg

C42ACAA8FA0E:UzHkTjY6l6Wh6

C8C31A78FAC3:lO6Se4BpKGApo

2.txt:

65F58750FA36

D0E44805FA13

03AE8A19FA4E

546BDD26FAEF

A01B20B5FA3C

F26B532FFA27

B6BA57B2FA62

7BDA9619FACA

C671E24DFA4E

5E5B2ED1FA36

5E5B2ED1FA36

Приложение должно поочередно брать строку из 2.txt, искать её пару в 1.txt и записывать результат в 3.txt Пример: Для "B6BA57B2FA62" пара "B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA " в файле 3.txt появляется запись:

"B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA " (без кавычек, разумеется. Пробел в конце строки ОБЯЗАТЕЛЕН).

Если пара для строки не найдена, тогда в файл ничего записывать не нужно и приложение переходит к поиску очередной строки.

Если в 2.txt будут присутствовать повторяющиеся строки (пример: 5E5B2ED1FA36) ПАРА для данной строки должна быть записана только 1 раз в 3.txt

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16 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$1
1 день
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Заявки фрилансеров

alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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