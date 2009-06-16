Требуется написать программу для работы с веб-камерой. Пишите в ICQ 260156519
Сортировка строк в .TXT файле
Есть два текстовых файла:
1.txt:
A5C937DAFA41:7BWu0zpBVTyt2
B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA
126F978FFA78:gGCYo9qCcG8TY
48AC7523FA28:ERVoo04JCA/0w
2ED151B1FA5F:ubP6HH4GyMbC6
0A003C3AFA4C:o9WGbiTzB8iJQ
1BC83B7FFA46:K3Jgp7TeYmIPg
C42ACAA8FA0E:UzHkTjY6l6Wh6
C8C31A78FAC3:lO6Se4BpKGApo
2.txt:
65F58750FA36
D0E44805FA13
03AE8A19FA4E
546BDD26FAEF
A01B20B5FA3C
F26B532FFA27
B6BA57B2FA62
7BDA9619FACA
C671E24DFA4E
5E5B2ED1FA36
5E5B2ED1FA36
Приложение должно поочередно брать строку из 2.txt, искать её пару в 1.txt и записывать результат в 3.txt Пример: Для "B6BA57B2FA62" пара "B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA " в файле 3.txt появляется запись:
"B6BA57B2FA62:7gQ/g07DSsOfA " (без кавычек, разумеется. Пробел в конце строки ОБЯЗАТЕЛЕН).
Если пара для строки не найдена, тогда в файл ничего записывать не нужно и приложение переходит к поиску очередной строки.
Если в 2.txt будут присутствовать повторяющиеся строки (пример: 5E5B2ED1FA36) ПАРА для данной строки должна быть записана только 1 раз в 3.txt
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