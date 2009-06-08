Требуется написать программу для работы с веб-камерой. Пишите в ICQ 260156519
Разработка GUI для дефрагментатора.
Компания ищет опытного разработчика на прект по написанию GUI для дефрагментатора. Работа предполагается в удалённом режиме. Местонахождение кандидата - обязательно Киев (Киевская область).
Зарплата - договорная.
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