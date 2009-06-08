Разработка GUI для дефрагментатора.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки325 просмотров

Компания ищет опытного разработчика на прект по написанию GUI для дефрагментатора. Работа предполагается в удалённом режиме. Местонахождение кандидата - обязательно Киев (Киевская область).

Зарплата - договорная.

16 лет назад
vvolik
58 лет
20 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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