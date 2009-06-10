Срок исполнение 1-2 суток. Оплата производится мною после предоставления урезанной версии программы с ограничением на 10 запусков (для проверки функций с моей стороны), после чего с моей стороны оплата, с вашей полнофункциональная ...
Разработка советника для MT4 на основе 2-х индюков
Исполнителю предоставлю индикаторы для разработки эксперта.
В кратце что необходимо:
1) Советник выставляет ордера на покупку\продажу по результатам анализа последних n баров. Если в течении последних n-баров есть сигналы от обоих индикаторов, то выставляем ордер.
2) Реализация не через icustom индикаторов а воткнуть в советник код индюка.
3) В настройках опционально вкл\выкл трал. (задается шаг трала и кол-во пунктов)
4) Закрытие ордера если появился хотя бы один противоположный сигнал от индикаторов либо закрытие по тралу.
4) Опционально - вкл\откл показ alert-ов на выставление ордеров.
5) Опционально, работать только со своими ордерами на текущем инструменте или со всеми (magic number).
6) Отслеживание и вывод ошибок при выставлении\закрытии ордеров.
Полагаю что скриншот расскажет больше слов (кружками обведено где выставлять ордер), зачеркнуто (Х) где не нужно.
Большинство функций давно реализованы и свободно есть в codebase, поэтому бюджет не большой. Кого цена устраивает, велком в icq 141-219-618 за доп. вопросами. Исполнителю вышлю непосредственно индюков. Оплата, сразу после тестирования советника.. Если попрошу что то добавить изменить вне этих 6-ти пунктов, это оплачивается отдельно. Предложения скрыты, так что кто хочет, может и демпинговать :)
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