Разработка советника для MT4 на основе 2-х индюков

Исполнителю предоставлю индикаторы для разработки эксперта.

В кратце что необходимо:

1) Советник выставляет ордера на покупку\продажу по результатам анализа последних n баров. Если в течении последних n-баров есть сигналы от обоих индикаторов, то выставляем ордер.

2) Реализация не через icustom индикаторов а воткнуть в советник код индюка.

3) В настройках опционально вкл\выкл трал. (задается шаг трала и кол-во пунктов)

4) Закрытие ордера если появился хотя бы один противоположный сигнал от индикаторов либо закрытие по тралу.

4) Опционально - вкл\откл показ alert-ов на выставление ордеров.

5) Опционально, работать только со своими ордерами на текущем инструменте или со всеми (magic number).

6) Отслеживание и вывод ошибок при выставлении\закрытии ордеров.

Полагаю что скриншот расскажет больше слов (кружками обведено где выставлять ордер), зачеркнуто (Х) где не нужно.

Большинство функций давно реализованы и свободно есть в codebase, поэтому бюджет не большой. Кого цена устраивает, велком в icq 141-219-618 за доп. вопросами. Исполнителю вышлю непосредственно индюков. Оплата, сразу после тестирования советника.. Если попрошу что то добавить изменить вне этих 6-ти пунктов, это оплачивается отдельно. Предложения скрыты, так что кто хочет, может и демпинговать :)