Заготовка расширения для Firefox. Есть плагин для Internet Explorer, нужно сделать такой же для Firefox но только без функциональности. Нужно что бы плагин обрабатывал все пункты меню, перехватывал все основные ...
Программирование в 1С
Нужен специалист для участия в проекте, имеющий опыт работы с 1С и системой Инталев
icq 428870242
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