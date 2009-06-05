Программирование в 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки266 просмотров

Нужен специалист для участия в проекте, имеющий опыт работы с 1С и системой Инталев

icq 428870242

16 лет назад
BogatovaMaria
Мария 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров