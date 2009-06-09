Требуется создать программу расширенной оболочкой для Internet Explorer и, соответственно, включать в себя всю функциональность Internet Explorer как средства просмотра HTML-контента, включая поддержку встроенных в Internet Explorer скриптовых языков (javascript и Visual Basic Script). поддержка ...
Приватно для Idler Vasso (Late_Developer)
Программа автоматической авторизации.
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