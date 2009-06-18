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Создание проги на делфи + ЕР-модель и msSQL
Создание комплекса программ и электронной документации, включающего следующие элементы:
- Виртуальная машина с установленным программным обеспечением;
-Базы данных;
-Клиент-серверное приложение для управления БД;
-Web-приложение для публикации информации из БД;
-Система электронной документации на основе Web-технологий;
Тема: Информационная система гостиничного комплекса.
Програмное обеспечение предоставлю.
Языки(ПО):AllFusion ERwin 4.1;Borland Delphi 7;Macromedia Dreamweaver MX 2004 v7.0;MSSQL Server 2000 PE;VMWare Workstation 5.5.
Срок исполнения: 16.06.2009
информация тут
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