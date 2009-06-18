Создание проги на делфи + ЕР-модель и msSQL

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка252 просмотра

Создание комплекса программ и электронной документации, включающего следующие элементы:

- Виртуальная машина с установленным программным обеспечением;

-Базы данных;

-Клиент-серверное приложение для управления БД;

-Web-приложение для публикации информации из БД;

-Система электронной документации на основе Web-технологий;

Тема: Информационная система гостиничного комплекса.

Програмное обеспечение предоставлю.

Языки(ПО):AllFusion ERwin 4.1;Borland Delphi 7;Macromedia Dreamweaver MX 2004 v7.0;MSSQL Server 2000 PE;VMWare Workstation 5.5.

Срок исполнения: 16.06.2009

информация тут

http://www.sendspace.com/file/2s8fcy

Delphi
16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
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Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlRight
49 лет
16 лет в сервисе
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16 лет назад
$150
12 дней
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Чёткая постановка задачи, оперативное решение возникающих вопросов и согласование дополнений. Своевременная оплата. Приятно было работать. Рекомендую

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AlRight
49 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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