Уважаемые фрилансеры Для автоматизации расчетов необходимо реализовать: 1) простую БД - структура указана в ТЗ 2) реализовать интерфейс к БД (самый простой) - наброски в ТЗ 3) ...
Юнит на Delphi для конвертирования UTF-8 в HTML
Нужен юнит с двумя функциями: UTFtoHTML и HTMLtoUTF.
Соотв-но, UTF-8 хранится в WideString, HTML - просто в String.
Таким образом, разнообразные китайские иероглифы, арабская вязь и т.п. должны преобразовываться в символы &#...; ...
Результат должен включать исходники формы для тестирования.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Прикладное ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
На Delphi 6 необходимо доработать существующий тулбар для IE (код вышлем по запросу). На данный момент тулбар позволяет получать слово находящееся под курсором мыши. Необходимо: 1. Сейчас в независимости от ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Задача- автоматизация учета заказов. учитываемые параметры - номер зааза ФИО, телефон заказчика, адрес, предмет заказа два поля - заполняються произвольно (принят запрос и обработан запрос) Оплата- ...Прикладное ПО40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется запрограммировать алгоритм aqua-эффекта для 32-битных изображений (png, bmp) на Delphi 5. Подробности в архиве. http://www.icon-files.com/downloads/tmp/src.zipЗакрыт16 лет назад
- $5
Клиент-сервер. сервер генерирует якобы измерения температуры процессора, клиент их принимает и показывает. сервер можно без формы, клиент - один ProgressBar - индикатор температуры, один Label - цифровое отображение этой температуры, Edit для ввода IP сервера ...Завершен16 лет назад
Есть файл в txt формате. Нужно в нем найти куски текста ограниченные " Должна быть возможность менять ключевое слово, чтобы можно было делать различную выборку. Цена до 5$Завершен16 лет назад
Необходимо написать тз для программиста Битрикс для соединения админки сайта с 1с 8 Задачи: - отображение статусов товаров (в наличии. нет. доставка через ... дня) - заказы будут приходить в 1с ...Закрыт16 лет назад
Двухсвязный с указателем, хранящим адрес начала списка; Программа должна: 1. Добавлять записи в конец списка. 2. Добавлять запись после записи с заданным номером. 3. Выводить на экран ...Завершен16 лет назад
Нужно написать простую программу утилиту на VBA под Excel Подробнее в письмеЗавершен16 лет назад
- $40
Даны результаты (в excel документе) замера трафика к 1 - процессорному серверу (обслуживающему 300 пользователей), включая данные по времени обработки запроса сервером. (Кол-во запросов соответствует кол-ву пакетов). Определить: 1. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад