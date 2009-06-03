Есть файл в txt формате. Нужно в нем найти куски текста ограниченные " Должна быть возможность менять ключевое слово, чтобы можно было делать различную выборку. Цена до 5$
Простая программа на Builder C++
Клиент-сервер. сервер генерирует якобы измерения температуры процессора, клиент их принимает и показывает. сервер можно без формы, клиент - один ProgressBar - индикатор температуры, один Label - цифровое отображение этой температуры, Edit для ввода IP сервера и кнопка Connect. Серьезных требований не предъявляется - программа только для отчетности.
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Предложения в аську 304149898 либо на почту - [email protected]
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