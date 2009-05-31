Двухсвязный с указателем, хранящим адрес начала списка; Программа должна: 1. Добавлять записи в конец списка. 2. Добавлять запись после записи с заданным номером. 3. Выводить на экран ...
Необходимо написать тз для программиста Битрикс
Необходимо написать тз для программиста Битрикс для соединения админки сайта с 1с 8
Задачи:
- отображение статусов товаров (в наличии. нет. доставка через ... дня)
- заказы будут приходить в 1с
+ настроить 1с при подключении к битрикс
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