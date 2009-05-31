Необходимо написать тз для программиста Битрикс

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  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок199 просмотров

Необходимо написать тз для программиста Битрикс для соединения админки сайта с 1с 8

Задачи:

- отображение статусов товаров (в наличии. нет. доставка через ... дня)

- заказы будут приходить в 1с

+ настроить 1с при подключении к битрикс

16 лет назад
ogo67
49 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

Shehovcova
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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