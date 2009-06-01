7 программ на VB

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки225 просмотров

1.Код магазина, код товара, название товара, цена товара в каждом из 4х кварталов, средняя за первое полугодие и средняя за год.

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2. 1)Составить программу вычисления функции

У=2*х2-х+3, если х

У=6*sin(х) +х2, если х>0

Напечатать " При х = ... функция вычислялась по формуле ... Получен

результат у=...".

2) Дано четырехзначное число. Составить алгоритм выделения его разрядов и

проверки, составляют ли цифры числа убывающую последовательность.

3) Ввести: фамилия школьника, оценки по математике за 1-4 четверти.

Определить среднюю успеваемость за год, вывести на печать в виде таблицы

номера четвертей, в которых успеваемость школьника была выше средней.

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3.

Вводится последовательность целых чисел. Найти сумму цифр каждого числа.

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4.

Исходные данные: стоимость каждого из К наименований продукции на

каждом из М рынков. Исходные данные определяются путем обращения к датчику

случайных чисел. Задание:

а. Определить среднее арифметическое стоимости любой продукции.

б. Для любого рынка определить самую дешевую продукцию.

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5.

Задача 1

А. Составить процедуру сортировки по убыванию значений элементов

массива С (К), значения которых лежат в диапазоне от А до В (К - заданное число).

В. Используя процедуру рассортировать по убыванию значений элементы

главной диагонали массива Х(9,9), значения которых >0.5, но меньше 4.

Задача 2

А. Составить функцию для вычисления

У=1+ 1/Зх + 2/5х2 +3/7х3 + 4/9х4 - ...

принимая аргумент Х>0. Вычисления продолжать пока модуль разности

между слагаемым и его предыдущим значением больше малой заданной величины.

В. Напечатать таблицу значений функции V для аргумента X, изменяющегося

от заданного начального значения до заданного конечного с заданным шагом.

6 и 7

Вариант 21

Таблица 1 содержит информацию : код магазина, название магазина, округ.

Таблица 2: код магазина, код товара, название товара, цена товара в каждом из 4х кварталов.

В одном магазине много товаров, один товар - во многих магазинах.

1. Вывести список товаров в магазинах задаваемого округа(по алфавиту, без повторов).

2. По каждому товару задаваемого магазина вывести информацию об изменении цены за полгода в процентах.

3. Для каждого магазина определить количество видов товаров.

4. Предусмотреть вывод отчета по всем товарам с подведением итогов о количестве магазинов , его продающих и средней цене на него в последнем месяце.

А звучит задание само вот так: "6 и 7 работы это обработка базы данных аксеса в вижуал беисике"

все 7 заданий

срок 2 дня

пример отчетов которые нужно сделать к прогам тут

16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IgorTsapko
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Сделано все четко по времени и по заданию. Молодчина. Работой доволен. Спасибо
Отличный заказчик - все четко, без лишних слов, оплата вовремя, согласно договоренностей. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

IgorTsapko
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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