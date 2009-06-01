Нужен консольный клиент-серверный чат на плюсах, с поддержкой до 10 (включительно) клиентов и методом сжатия данных Шеннона-Фано, с запросом имени(ника) при входе, возможностью просмотра кто находится в сети и выбора собеседника.возможно с 2мя статусами пользователей ...
7 программ на VB
1.Код магазина, код товара, название товара, цена товара в каждом из 4х кварталов, средняя за первое полугодие и средняя за год.
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2. 1)Составить программу вычисления функции
У=2*х2-х+3, если х
У=6*sin(х) +х2, если х>0
Напечатать " При х = ... функция вычислялась по формуле ... Получен
результат у=...".
2) Дано четырехзначное число. Составить алгоритм выделения его разрядов и
проверки, составляют ли цифры числа убывающую последовательность.
3) Ввести: фамилия школьника, оценки по математике за 1-4 четверти.
Определить среднюю успеваемость за год, вывести на печать в виде таблицы
номера четвертей, в которых успеваемость школьника была выше средней.
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3.
Вводится последовательность целых чисел. Найти сумму цифр каждого числа.
________________________________
4.
Исходные данные: стоимость каждого из К наименований продукции на
каждом из М рынков. Исходные данные определяются путем обращения к датчику
случайных чисел. Задание:
а. Определить среднее арифметическое стоимости любой продукции.
б. Для любого рынка определить самую дешевую продукцию.
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5.
Задача 1
А. Составить процедуру сортировки по убыванию значений элементов
массива С (К), значения которых лежат в диапазоне от А до В (К - заданное число).
В. Используя процедуру рассортировать по убыванию значений элементы
главной диагонали массива Х(9,9), значения которых >0.5, но меньше 4.
Задача 2
А. Составить функцию для вычисления
У=1+ 1/Зх + 2/5х2 +3/7х3 + 4/9х4 - ...
принимая аргумент Х>0. Вычисления продолжать пока модуль разности
между слагаемым и его предыдущим значением больше малой заданной величины.
В. Напечатать таблицу значений функции V для аргумента X, изменяющегося
от заданного начального значения до заданного конечного с заданным шагом.
6 и 7
Вариант 21
Таблица 1 содержит информацию : код магазина, название магазина, округ.
Таблица 2: код магазина, код товара, название товара, цена товара в каждом из 4х кварталов.
В одном магазине много товаров, один товар - во многих магазинах.
1. Вывести список товаров в магазинах задаваемого округа(по алфавиту, без повторов).
2. По каждому товару задаваемого магазина вывести информацию об изменении цены за полгода в процентах.
3. Для каждого магазина определить количество видов товаров.
4. Предусмотреть вывод отчета по всем товарам с подведением итогов о количестве магазинов , его продающих и средней цене на него в последнем месяце.
А звучит задание само вот так: "6 и 7 работы это обработка базы данных аксеса в вижуал беисике"
все 7 заданий
срок 2 дня
пример отчетов которые нужно сделать к прогам тут
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