Программа на ассемблере

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Закрытнет заявок231 просмотр

Разработать ассемблер-программу, выводящую в файл содержимое указанного объекта. Для выводы использовать handle-ориентированные системные функции обработки файлов. Формат вывода - символьно-шестнадцатиричный. Пояснить назначение выводимых объектов и их отдельных полей. (для поиска объектов использовать только системную функцию 52h)

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Непосредственно программа

1.План распределения ОП для программ, включающий:

-адрес MCB;

-длину раздела в байтах;

-имя программы-владельца раздела.

2. PSP программы ДКР

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Ваши предложения на [email protected] либо ICQ:304149898

Ассемблер
16 лет назад
amigochem
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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