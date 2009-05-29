Уже есть плагин, реализованный на Билдере джля интеграции (см тщз ниже). Поиск улицы проходит. Но необходима мелкая доработка - чтобы мы видели какую улицу дом пытаемся найти - это записать в поле поиска ...
Программа на ассемблере
Разработать ассемблер-программу, выводящую в файл содержимое указанного объекта. Для выводы использовать handle-ориентированные системные функции обработки файлов. Формат вывода - символьно-шестнадцатиричный. Пояснить назначение выводимых объектов и их отдельных полей. (для поиска объектов использовать только системную функцию 52h)
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Непосредственно программа
1.План распределения ОП для программ, включающий:
-адрес MCB;
-длину раздела в байтах;
-имя программы-владельца раздела.
2. PSP программы ДКР
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Ваши предложения на [email protected] либо ICQ:304149898
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