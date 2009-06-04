Программа на VB .net

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Завершен3 заявки233 просмотра

Здравствуйте, необходимо написать программу на Visual Basic .net.

Прога должна передавать данные из адресной строки из IE в Firefox и наоборот.

Подробности – в привате.

СРОК – 21.00 по Москве, 31 мая, воскресенье.

От вас – предложения по цене.

P.S. Прошу учитывать тот факт, что это студенческая работа.

16 лет назад
jagga7
Галина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$20
6 дней
Рекомендую всем Ивана как талантливого и опытного программиста, а также ответственного и исполнительного фрилансера. Выполненное задание, абсолютно не требующее доработки, Иван предоставил точно в срок, а также в течении нескольких дней после завершения сделки, консультировал по работе приложения. От себя лично хотелось бы выразить большую благодарность и признательность за проделанную работу и все вышеуказанное!
Спасибо, Галя! Было очень приятно помочь!

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im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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