Программа на VB .net

Рекомендую всем Ивана как талантливого и опытного программиста, а также ответственного и исполнительного фрилансера. Выполненное задание, абсолютно не требующее доработки, Иван предоставил точно в срок, а также в течении нескольких дней после завершения сделки, консультировал по работе приложения. От себя лично хотелось бы выразить большую благодарность и признательность за проделанную работу и все вышеуказанное!