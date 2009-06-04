Описание и условия разработки смотреть в ТЗ
Программа на VB .net
Здравствуйте, необходимо написать программу на Visual Basic .net.
Прога должна передавать данные из адресной строки из IE в Firefox и наоборот.
Подробности – в привате.
СРОК – 21.00 по Москве, 31 мая, воскресенье.
От вас – предложения по цене.
P.S. Прошу учитывать тот факт, что это студенческая работа.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется создать скрипт для распознавания текста газетных объвлений и преобразование информации в таблицу БД. Есть объвления в газете в формате Classifieds, где размещается информация об объектах недвижимости. Пример в файле gazeta.jpg Надо ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Задание: Из ASP(VBS)/ASP.NET(C#) происходит обращение к расширению. Расширению передаются http реквесты от клиента(браузера). Расширение сравнивает «эти данные» с данными из MS SQL и в случае их совпадения, переадресует пользователя на страницу, которая указывается ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $850
Необходимо написать ПО для Платёжных Систем. Все детали в ЛС.Завершен16 лет назад
- $10
Здравствуйте. Студентке нужна помощь. Сделать простенькую программку на Microsoft Visual Basic 6 для показа возможностей текста и шрифта. В программе есть поле для ввода текста, поле для выбора шрифта с диска, выбор ...Завершен16 лет назад
Требуется написать плагин для сервера торговой форекс-платформы MetaTrader 4.0. Функция плагина - создание веб-сервиса для получения информации сл. данных от МетаТрейдера: 1. Перечень открытых счетов. 2. Получение полных сведений о счете ...Завершен16 лет назад
Мне нужен .NET класс для непрерывного захвата wmv потоков в интернете Программист должен разработать требуемый класс и протестировать его. Класс должен иметь по крайней мере следующий методы типа public: ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить проект на языке LAD.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать сервер клиент с возможность создания записей и хранения (резервирования) информации в базах mysql ( или любой другой) на vds. С возможностью использования различного уровня доступа к этой информации. ...Прикладное ПО14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии: http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается ...Закрыт16 лет назад