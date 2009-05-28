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[VC++]: разработать ISAPI расширение веб-службы
Задание:
Из ASP(VBS)/ASP.NET(C#) происходит обращение к расширению. Расширению передаются http реквесты от клиента(браузера). Расширение сравнивает «эти данные» с данными из MS SQL и в случае их совпадения, переадресует пользователя на страницу, которая указывается в настройках (*.ini файле). Так же записывает данные в Log(отдельная таблица в БД).
Знания:
C++, MFC, Разработки isapi ext., MS SQL T-SQL(хранимки).
Состав работ:
• Работа с файлом настроек (*.ini)
• Получение реквестов с клиентского узла
• Работа с MS SQL 2000(T-SQL) – если нет опыта работы с данной СУБД (грамотного написания хранимых процедур, можем так же взять на себя – от вас тогда будут нужны данные какие должны передать и что должны получить)
• Перенаправление пользователей на страницу указанную в настройках
• Создание файлов регистрации расширения
Оплата: до 300 у. е., наличными у нас в офисе.
Сроки: максимум неделя.
ТОЛЬКО для Беларуси. С возможностью периодического сотрудничества.
Полное ТЗ. Будет предоставлено выбранному претенденту:
т. м. +375(29)3041728 / +375(29)3041748 (Александр / Сергей)
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