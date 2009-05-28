[VC++]: разработать ISAPI расширение веб-службы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка186 просмотров

Задание:

Из ASP(VBS)/ASP.NET(C#) происходит обращение к расширению. Расширению передаются http реквесты от клиента(браузера). Расширение сравнивает «эти данные» с данными из MS SQL и в случае их совпадения, переадресует пользователя на страницу, которая указывается в настройках (*.ini файле). Так же записывает данные в Log(отдельная таблица в БД).

Знания:

C++, MFC, Разработки isapi ext., MS SQL T-SQL(хранимки).

Состав работ:

• Работа с файлом настроек (*.ini)

• Получение реквестов с клиентского узла

• Работа с MS SQL 2000(T-SQL) – если нет опыта работы с данной СУБД (грамотного написания хранимых процедур, можем так же взять на себя – от вас тогда будут нужны данные какие должны передать и что должны получить)

• Перенаправление пользователей на страницу указанную в настройках

• Создание файлов регистрации расширения

Оплата: до 300 у. е., наличными у нас в офисе.

Сроки: максимум неделя.

ТОЛЬКО для Беларуси. С возможностью периодического сотрудничества.

Полное ТЗ. Будет предоставлено выбранному претенденту:

т. м. +375(29)3041728 / +375(29)3041748 (Александр / Сергей)

ASP.NETSQL
16 лет назад
OWM
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать простую программу на Visual Basic

    $10

    Здравствуйте. Студентке нужна помощь. Сделать простенькую программку на Microsoft Visual Basic 6 для показа возможностей текста и шрифта. В программе есть поле для ввода текста, поле для выбора шрифта с диска, выбор ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Плагин для MetaTrader 4.0

    Требуется написать плагин для сервера торговой форекс-платформы MetaTrader 4.0. Функция плагина - создание веб-сервиса для получения информации сл. данных от МетаТрейдера: 1. Перечень открытых счетов. 2. Получение полных сведений о счете ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Захват WMV потоков трансляции

    Мне нужен .NET класс для непрерывного захвата wmv потоков в интернете Программист должен разработать требуемый класс и протестировать его. Класс должен иметь по крайней мере следующий методы типа public: ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо разработать сервер клиент

    Необходимо разработать сервер клиент с возможность создания записей и хранения (резервирования) информации в базах mysql ( или любой другой) на vds. С возможностью использования различного уровня доступа к этой информации. ...

    MySQL
    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скомпилировать библиотеку

    $50

    Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии: http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система адаптированного тестирования

    $100

    Необходимо создать адаптивную тестирующую систему на C++ Builder. Вопросы с вариантами ответов и правильные ответы загружаются через текстовые файлы, либо через базу данных(в этом случае необходимо предусмотреть 2 разных уровня доступа. один для тестирумого для ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простукивалка RSS

    $20

    Описание программы: 1. основное назначение - информирование пользователя о появлении новых записей в RSS канале 2. сохранять и парсить канал, не нужно, можно просто сохранять хеш для простоты 2. программа сидит в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад