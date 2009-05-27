Нужно с нуля написать программу для рассылки sms. Подробности во вложении. Прошу указывать сроки (разработка и обкатка) и вашу цену.
Скомпилировать библиотеку
Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии:
http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip
А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается критической ошибкой, в xp же - работает нормально.
5 usd за компиляцию и 5 usd если найдете ошибку в этой функции.
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