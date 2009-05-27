Скомпилировать библиотеку

$50
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Закрыт2 заявки214 просмотров

Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии:

http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip

А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается критической ошибкой, в xp же - работает нормально.

5 usd за компиляцию и 5 usd если найдете ошибку в этой функции.

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
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Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

vs_dev
38 лет
18 лет в сервисе
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16 лет назад
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1 день

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vs_dev
38 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

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