Скомпилировать библиотеку

Требуется скомпилировать данную библиотеку в последней версии vc студии:

http://forum.mql4.com/c/forum/2008/11/mysql_wrapper_v1.0.2.zip

А так же посмотреть на момент ошибок функцию MT4_mysql_fetch_row() , при обращении к ней в висте программа использующая данную библиотеку завершается критической ошибкой, в xp же - работает нормально.

5 usd за компиляцию и 5 usd если найдете ошибку в этой функции.