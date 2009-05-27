Для нашего проекта доски объявлений нужно разработать и сделать программу оператору ,по приему объявлений и выгрузки этих объявлений на сайт. Прошу вас уважаемые господа по всем вопросам и предложениям писать на ICQ:480134241 Гарантирую ...
Rss на делфи
Нужна программа шифрование rsa на дефи очень срочно! можно готовый пример.
писать в аську.
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