Программа обработки SMS с обратной связью

Необходима программа, для обработки SMS с обратной связью для проведения игр (телефон или модем подключен к компьютеру). Кратко принцип действия: приём SMS в заданном формате (X-Y-код, где X номер команды, Y название, код- 4х значный код). Дальше сопоставление номера команды, присланного кода и выданного задания. В случае, если данные совпадают - высылается новое задание, если не совпадают - высылается ответ "NO". Так же необходимо учесть возможность оправки подсказок по истечении определенного времени с момента выдачи задания. Подсказка отправляется по запросу в определенном формате (x-y-СОС1 или x-y-СОС2). При получении запроса должна отправляться соответствующая ему подсказка. У каждого задания свои подсказки. Но, в этом случае должно учитываться время. СОС1 не может быть обработан ранее 20 минут с момента выдачи задания, СОС2 - 30 минут. По истечении 40 минут может быть прислано сообщение о сдаче (x-y-XXX) - в этом случае высылается новое задание. По истечении лимита времени на игру командам должно автоматически рассылаться информационное сообщение.

Программа должна иметь интерфейс для загрузки заданий и подсказок, либо программа должна подтягивать их из файла. Задания выдаются в прописанной в исходном файле последовательности. Так же нужна возможность экспорта присланных сообщений со временем их приёма в эксель.