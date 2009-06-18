Необходимо разработать программный интерфейс в оконном виде, с интуитивно понятным для пользователя интерфейсом. При инсталляции серверной версии программы на сервере должна создаваться база данных, с которой впоследствии будут работать через локальную сеть другие ...
Программа - компьютерная геометрия
Есть несложные для профессионала задания из курса компьютерной геометрии и графики.
1) Суть такова - надо решить минимум три или четыре лабораторки по перечисленным темам.
Темы надо выбирать, разумеется, не совпадающие по тематике.
Ты можешь посмотреть и выбрать то, что просто, быстро и красиво, может у тебя даже готовые шаблоны есть - тоже не проблема.
Если даже точно не совпадают по заданиям, могут и отличаться немного - не страшно.
2) Инструмент на выбор (Visaul Basic, C++, Java) в зависимости от решения.
Предпочитаю Visual Basic.
3) Темы описаны на странице 7 методичке в шапке "4. Лабораторные работы (18 часов)".
Сдавать надо с описанием работы метода (теорию можно содрать из брошюры, мне достаточно дать ссылки на страницы если что)
с описанием работы программы,
На дисках предоставляется программный код.
4) Сроки - до 20 июня
Основная задача - получить терпимый рабочий результат за небольшую плату.
Что-то супер красивое мне не нужно, на четверочку вполне
ссылка на методичку http://www.sendspace.com/file/ueoc7h
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