Программа - компьютерная геометрия

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки353 просмотра

Есть несложные для профессионала задания из курса компьютерной геометрии и графики.

1) Суть такова - надо решить минимум три или четыре лабораторки по перечисленным темам.

Темы надо выбирать, разумеется, не совпадающие по тематике.

Ты можешь посмотреть и выбрать то, что просто, быстро и красиво, может у тебя даже готовые шаблоны есть - тоже не проблема.

Если даже точно не совпадают по заданиям, могут и отличаться немного - не страшно.

2) Инструмент на выбор (Visaul Basic, C++, Java) в зависимости от решения.

Предпочитаю Visual Basic.

3) Темы описаны на странице 7 методичке в шапке "4. Лабораторные работы (18 часов)".

Сдавать надо с описанием работы метода (теорию можно содрать из брошюры, мне достаточно дать ссылки на страницы если что)

с описанием работы программы,

На дисках предоставляется программный код.

4) Сроки - до 20 июня

Основная задача - получить терпимый рабочий результат за небольшую плату.

Что-то супер красивое мне не нужно, на четверочку вполне

ссылка на методичку http://www.sendspace.com/file/ueoc7h

Java
16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$30
10 дней
Сделано в срок и по ТЗ. Качественно. Спасибо. Рекомендую
Сработались нормально, времени уделил достаточно.

Заявки фрилансеров

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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