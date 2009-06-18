Программа - компьютерная геометрия

Есть несложные для профессионала задания из курса компьютерной геометрии и графики.

1) Суть такова - надо решить минимум три или четыре лабораторки по перечисленным темам.

Темы надо выбирать, разумеется, не совпадающие по тематике.

Ты можешь посмотреть и выбрать то, что просто, быстро и красиво, может у тебя даже готовые шаблоны есть - тоже не проблема.

Если даже точно не совпадают по заданиям, могут и отличаться немного - не страшно.

2) Инструмент на выбор (Visaul Basic, C++, Java) в зависимости от решения.

Предпочитаю Visual Basic.

3) Темы описаны на странице 7 методичке в шапке "4. Лабораторные работы (18 часов)".

Сдавать надо с описанием работы метода (теорию можно содрать из брошюры, мне достаточно дать ссылки на страницы если что)

с описанием работы программы,

На дисках предоставляется программный код.

4) Сроки - до 20 июня

Основная задача - получить терпимый рабочий результат за небольшую плату.

Что-то супер красивое мне не нужно, на четверочку вполне

ссылка на методичку http://www.sendspace.com/file/ueoc7h