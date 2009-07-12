Граббер популярных CMS

Необходимо разработать граббер контента популярных CMS.

Только для профессионалов с большим опытом в написании парсеров/грабберов и отлично знающих архитектуру современных популярных CMS. Программа должна быть десктопная.

Более подробное ТЗ по запросу. Бюджет включает в себя ядро программы и модуль граббинга для одного популярного движка. Алгоритмы граббинга остальных движков будут оплачены отдельно.

Контакты- только ICQ 391 138 014