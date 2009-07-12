Граббер популярных CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок362 просмотра

Необходимо разработать граббер контента популярных CMS.

Только для профессионалов с большим опытом в написании парсеров/грабберов и отлично знающих архитектуру современных популярных CMS. Программа должна быть десктопная.

Более подробное ТЗ по запросу. Бюджет включает в себя ядро программы и модуль граббинга для одного популярного движка. Алгоритмы граббинга остальных движков будут оплачены отдельно.

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16 лет назад
fat
37 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$200
14 дней
Первый этап работы завершен, готово ядро программы и реализован граббер под сайты на движке wordpress. Качеством доволен, все сделано действительно профессионально, не придерешься. Михаилу удалось разработать и хорошоий алгоритм парсинга и удобный интерфейс для гибкой настройки парсера для не стандартных сайтов. Буду продолжать сотрудничество с данным исполнителем, надеюсь в дальнейшем качество будет на том же уровне. Спасибо!
Отличный заказчик, грамотно поставленная задача и своевременный расчет!

Заявки фрилансеров

shmih
44 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад