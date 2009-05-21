Разработка программы для работы с файлообменником

Прикладное ПО, драйвера для вин и линукса, опыт шифрования, взаимодействие с веб серверами. Синхронизация нескольких серверов.

Задача на 3 месяца полной нагрузки, опыт работы на низком уровне, примеры разработок, наличие команды. На период работы необходимо переехать в Москву, работа в офисе, жилье на период работы предоставляется (однокомнатная квартира рядом с офисом, можно с семьей – для каждого участника команды).

Не рассматриваются другие варианты, кроме работы в офисе под контролем на период проекта!