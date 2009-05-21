Доброе время суток. Требуется написать алгоритм или функцию (JAVA) что более желательно На входе список URL, например http://domain/review/4721/ http://domain/genres/ http://domain/authors/13258/ http://domain/pubhouse/ http://domain/series/ http://domain/agreement/ ...
Разработка программы для работы с файлообменником
Прикладное ПО, драйвера для вин и линукса, опыт шифрования, взаимодействие с веб серверами. Синхронизация нескольких серверов.
Задача на 3 месяца полной нагрузки, опыт работы на низком уровне, примеры разработок, наличие команды. На период работы необходимо переехать в Москву, работа в офисе, жилье на период работы предоставляется (однокомнатная квартира рядом с офисом, можно с семьей – для каждого участника команды).
Не рассматриваются другие варианты, кроме работы в офисе под контролем на период проекта!
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