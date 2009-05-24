Диагностическая программа на ДЕЛФИ

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен9 заявок324 просмотра

Имеется локальная сеть примерно из 25 компьютеров

На одном локальных дисков компьютера в определенной папке (скажем, «C:\Folder» - ПАРАМЕТР1) программно создаться папки.

Так вот … создающиеся папки могут иметь любое название кроме формата ДД_ММ_ГОД

(Пример «22_05_2009»).

Нужно сделать программу, которая бы стояла на этом компе и перехватывала события создания данных файлов. И если создавалась бы папка формата ДД_ММ_ГОД, то выдавать определенным пользователям сети предупреждающее сообщение («пользователь1», «пользователь2», «пользователь3», «пользователь4» - ПАРАМЕТР2).

Параметры, которые можно будет менять располагать в текстовом файле

Язык программирования ДЕЛФИ 7.

Срок 2 дня.

Delphi
16 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Asmur
51 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Сработано быстро, четко и на все 100. Очень доволен. Рекомендую
Четкая постановка задачи, все неоходимые консультации, своеременная оплата. Все отлично! Рекомнедую!...

Заявки фрилансеров

Asmur
51 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсилка события в игре с оповещением в трее

    Парсить нужно персонажей в онлайн игре. Итак суть сначала вкратце: Указываем цель для парсинга ( персонажа) ну вот например http://w2.dwar.ru/user_info.php?nick=ubiicavsex далее указываем в скрипте локации некоторые. ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание программы на Pascal

    Здравствуйте. Необходимо написать программу в Delphi, которая строила бы график изначально заданной функции, функция прописывается сразу в коде, т.е. парсер не нужен. Насколько я понимаю, работа относительно простая, хорошему программисту на пол часа работы. Жду ...

    Delphi
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 2 задачи на с++. Срочно.

    Задачи должны быть реализованы в среде Visual Studio 2003 или 2005. На языке с++. Код читабельный. Свои цены и сроки пишите в личку или в комментариях. Вот текст задач. ...

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа "Анализатор ссылок"

    Общие функции программы: 1. Анализ количества внешних ссылок на сайт по версии Яндекс и Google. 2. Определение качества внешних ссылок путем выявления количества внешних ссылок на странице. 3. Определение качества ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Программа на C#

    Описание: проверка, включен ли принтер, вставлена ли бумага, при печати выполнять проверку на ошибки принтера и выводить сообщение об ошибке на экран.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Генератор шаблонов для InDesign

    $1000

    Ищем специалистов, имеющих опыт либо готовых разобраться с Adobe InDesign. Необходима разработка генератора шаблонов дизайна для InDesign путем наложения XML файла на уже существующий шаблон. Более подробная постановка задачи - в прикрепленном ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать программу старта закрытия программы

    $100

    Задача заключается в следующем: Требуется запуск определенного приложения с перебором конфигурационного файла через определенный промежуток времени и его закрытия. Т.е Программа-Стартер должна запускать программу xxx.exe 1.ini ждать одну ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 1С. Импорт свойств товара

    Требуется обработка, которая из внешнего файла, например, в формате xls, будет брать свойства и значения свойств товара и заполнять их в 1С 8.

    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад