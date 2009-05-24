Диагностическая программа на ДЕЛФИ

Имеется локальная сеть примерно из 25 компьютеров

На одном локальных дисков компьютера в определенной папке (скажем, «C:\Folder» - ПАРАМЕТР1) программно создаться папки.

Так вот … создающиеся папки могут иметь любое название кроме формата ДД_ММ_ГОД

(Пример «22_05_2009»).

Нужно сделать программу, которая бы стояла на этом компе и перехватывала события создания данных файлов. И если создавалась бы папка формата ДД_ММ_ГОД, то выдавать определенным пользователям сети предупреждающее сообщение («пользователь1», «пользователь2», «пользователь3», «пользователь4» - ПАРАМЕТР2).

Параметры, которые можно будет менять располагать в текстовом файле

Язык программирования ДЕЛФИ 7.

Срок 2 дня.