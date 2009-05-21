Парсить нужно персонажей в онлайн игре. Итак суть сначала вкратце: Указываем цель для парсинга ( персонажа) ну вот например http://w2.dwar.ru/user_info.php?nick=ubiicavsex далее указываем в скрипте локации некоторые. ...
Разработка программы-скринсейвера
Необходимо разработать скринсэйвер. Четкое ТЗ и сроки - в приложении.
Все предложения - только в проект.
Оплата - WMZ.
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