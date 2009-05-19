Перевести проект в c++

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  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок420 просмотров

Все описание темы проекта http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Vtablet/index.html.

Исходный код и экзэшники тут? http://www.deep-shadows.com/hax/downloads/VTablet_src.zip

http://www.deep-shadows.com/hax/downloads/vtablet.zip

Пишите реальные сроки и реальные цены. icq 459279214

16 лет назад
fridirh
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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