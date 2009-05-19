Плагин под фаерфокс

Задача следующая :

Нужен плагин для фаерфокса, который будет дублировать отправляемые POST данные на скрипт. Работа с http и https.

Прошу писать приблизительный размер плагина, цену и сроки.

Если какие-то моменты не ясны, спрашивайте в личке.

Оплата по вебмани

Не спешу, поэтому предпочтение отдам тому, кто предложит лучшую цену и сроки.