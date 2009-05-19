Текущая задача: интеграция систем безопасности. Эта задача – не разовая, мне выгодно постоянное сотрудничество и "погружение в тему". И ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 4Ю СТРОЧКУ С КОНЦА ТЕКСТА. Технически ...
Плагин под фаерфокс
Задача следующая :
Нужен плагин для фаерфокса, который будет дублировать отправляемые POST данные на скрипт. Работа с http и https.
Прошу писать приблизительный размер плагина, цену и сроки.
Если какие-то моменты не ясны, спрашивайте в личке.
Оплата по вебмани
Не спешу, поэтому предпочтение отдам тому, кто предложит лучшую цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте, нужно написать пару несложных программ на Borland C+. В каждой порядка 30 строк.Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо написать программу на Java с использованием JMF (клиент) и серверную программу получающую поток с камеры и записывающую его на диск. Клиентская программа должна уметь: -распознавать все включенные видео-устройства -распознавать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Дипломный проект. Описание и исходные данные в приложенном файле. Бюджет крайне маленький, а сделать нужно быстро. Одно из условий - приложение к готовому программному продукту исходного кода. Язык - лучше Си-подобный, главное, чтобы обработка была ...Завершен16 лет назад
- $20
В листе с заданием: то, что напечатано - сделано на Паскале. Нужно сделать 1, 2 - то, что ручкой. (Добавить столбцы в программу) Программа реализована с помощью списка. В klist ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Разработать программу для обработки и изменения данных в БД Подробности сообщу лично.isq 362399061Завершен16 лет назад
- $10
Работа с принтером.Нужно создать интерфейс подобный виндовскому.Завершен16 лет назад
- $250
Привет, Я бы хотел узнать сколько будет стоить разработка на Pythone приложение p2p под WIN. Этап 1: Приложение представляет собой чат работающий по принципу p2p. Внешне выглядит ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочно требуется переводПрикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно разработать программу для расчета кровли для композитной черепицы Metrobond.Такие программы существуют ,но как правило для металлочерепицы и листового материала(ондулин).Нужно сделать именно для композитной черепицы.Для создания параметров очень важно личное общение с нашими менеджерами,которые знают ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад