Python p2p

Привет,

Я бы хотел узнать сколько будет стоить разработка на Pythone приложение p2p под WIN.

Этап 1:

Приложение представляет собой чат работающий по принципу p2p.

Внешне выглядит как 3 окна: список пользователей, окно ввода сообщений и окно всех сообщений + кнопка отправки сообщения.

Этап 2:

Определение сможет ли пользователь работать через п2п, если нет, тогда работа через сервер.

Создание авторизации

P.S. если цена подойдет, то я обязательно с вами свяжусь.