Дописать программу в билдере C++

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Закрыт8 заявок297 просмотров

Задание:

Моделирование в графическом виде смешания двух жидкостей в результате броуновского движения молекул (шар) с корректным обсчетом столкновений (в стакане). Обьем жидкостей, их плотность и другие необходимые параметры задаются пользователем. Начальное положение, направление двидения, скорость, ускорение (из заданного интервала) берутся случайно. Диаметр молекулы прямо пропорционален её массе. Режим паузы обязателен. Каждая нить моделирует движение пяти молекул, число нитей - до двадцати.

Что уже имеем:

Полностью рабочуюю программу, с комментариями к коду, но с одним недостатком, у неё создается только одна нить, которая и рулит всеми малекулами, а нужно, чтобы создавалась по одной нити на каждые 5ть малекул.

Необходимо дописать данную программу.

16 лет назад
Kyrenok
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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