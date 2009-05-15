Borland Delphi 7 в Borland С++ Builder 6

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Закрыт9 заявок320 просмотров

Необходимо переписать код программы в Borland Delphi 7 на Borland С++ Builder 6.

Код качественно комментирован и переменные хорошо именованы. Объем кода = 120 кБ.

Delphi
16 лет назад
oikuznetsov
Олег 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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