1. Перевод исходного текста в большое число в соответствии с АSСII- таблицей; 2. Преобразование большого числа в блоки по 1024 бит;
Borland Delphi 7 в Borland С++ Builder 6
Необходимо переписать код программы в Borland Delphi 7 на Borland С++ Builder 6.
Код качественно комментирован и переменные хорошо именованы. Объем кода = 120 кБ.
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