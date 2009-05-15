Разработка базы данных

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Закрыт13 заявок463 просмотра

Необходимо разработать базу данных "АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ТАКСИ" для сдачи в качестве программы в учебном заведении. Подробности в приложении.

СУБД - MS SQL. Язык приложения - C Builder 6.0

Требуется небольшая ПЗ ( страниц 15-20). Есть пример ПЗ.

Срок - воскресенье вечер.

Указывайте Ваш бюджет и сроки выполения.

P.S. Изысков никаких не требуется, бюджет проекта ограничен.

SQL
16 лет назад
Gram4ik
Сергей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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