Модуль PAM

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки249 просмотров

Нужен модуль PAM, аутентифицирующий из любого файла с паролями, и умеющая разрешать гостевой(доступ под указанным логином) доступ после определенного количества неправильных логинов.

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подробности - в аську 304149898

16 лет назад
amigochem
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

donASKet
Алексей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
3 дня
Работа была выполнена безупречно и раньше срока, что приятно порадовало. С Алексеем можно работать, человек приятный, добросовестно и ответственно подходит к выполнению задачи. Спасибо!
Все четко грамотно без малейших нареканий! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

donASKet
Алексей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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