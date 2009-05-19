Перевод из Паскаля

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Завершен24 заявки412 просмотров

Срочно требуется перевод

16 лет назад
x666x
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$3
1 день
Быстро и качественно сделал программу. С комментариями. Всё как просил. Рекомендую!
Объясняте все понятно, четко, общительный, оплачивате также быстро и у удобной форме
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно сделано математическое приложение на iPhone на javascript. Приятно работать. Рекомендую.
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
chromotron
Валентин 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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