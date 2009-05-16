Нужно разработать програму для расчета кровли

Нужно разработать программу для расчета кровли для композитной черепицы Metrobond.Такие программы существуют ,но как правило для металлочерепицы и листового материала(ондулин).Нужно сделать именно для композитной черепицы.Для создания параметров очень важно личное общение с нашими менеджерами,которые знают специфику расчета такого материала.возможно так же включить сюда 3d моделирования(программа в которой можно будет подставить материал разного цвета на какой-то стандартный дом) Все детали я думаю при встрече,потому исполнитель должен быть из Киева или готовым в него приехать )