Нужно разработать програму для расчета кровли

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт10 заявок449 просмотров

Нужно разработать программу для расчета кровли для композитной черепицы Metrobond.Такие программы существуют ,но как правило для металлочерепицы и листового материала(ондулин).Нужно сделать именно для композитной черепицы.Для создания параметров очень важно личное общение с нашими менеджерами,которые знают специфику расчета такого материала.возможно так же включить сюда 3d моделирования(программа в которой можно будет подставить материал разного цвета на какой-то стандартный дом) Все детали я думаю при встрече,потому исполнитель должен быть из Киева или готовым в него приехать )

16 лет назад
Ksusha-bestroof
40 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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