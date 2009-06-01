Срочно! База на MySQL или в 1C.

Задание: Моделирование в графическом виде смешания двух жидкостей в результате броуновского движения молекул (шар) с корректным обсчетом столкновений (в стакане). Обьем жидкостей, их плотность и другие необходимые параметры задаются пользователем. Начальное положение, направление двидения, ...
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