Срочно! База на MySQL или в 1C.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен20 заявок571 просмотр

Необходима срочно! база на MySQL или 1C, или С++ (или на каком-нить другом языке) по автоматизации рабочего места банковского служащего (отдел кредитование) до 22-23 мая!!! с запросами, формами, таблицами... Контактные данные: 89602317968, [email protected]

MySQL
16 лет назад
4ever
Анна 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bnikulin
Борис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$250
5 дней
Борис выполнил все в срок!! даже немного раньше положенного времени! работа выполнена в полном объеме и в отличном качестве!! спасибо большое!!
Постановка задачи и все остальное - ок. С оплатой кинула.

Заявки фрилансеров

bnikulin
Борис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

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