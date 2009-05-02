Разработка прикладного ПО и баз данных.
Специализация: прикладное программирование и базы данных
Языки и технологии программирования: C#, Python, X++.
Уверенная работа с MySQL, FireBird, Paradox, MS Access, MS SQL.
Программированием профессионально занимаюсь с 1998 года.
О себе:
Качества: исполнительность, целеустремленность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, владение английским на уровне разговорного.
Опыт работы разработчиком, старшим разработчиком, а так же консультантом и старшим консультантом по ИС (MS Dynamics Ax - Axapta, Alpha, 1C) и финансам.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- АРМ сотрудника кредитного отдела676 просмотров
- АРМ сотрудника кредитного отдела636 просмотров
- АРМ сотрудника кредитного отдела1054 просмотра
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
15 лет назад
Борис выполнил все в срок!! даже немного раньше положенного времени! работа выполнена в полном объеме и в отличном качестве!! спасибо большое!!
Ответный отзыв
Постановка задачи и все остальное - ок. С оплатой кинула.
$20
10 баллов
15 лет назад
Сотрудничаем второй раз - все отлично! Борис разбирается в вопросе, знает, как выглядят нормальные отчеты к приложениям, отлично владеет СУБД и всем, что с ними связано! Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи. Все оплачено в срок.
$30
10 баллов
15 лет назад
Борис сделал все в срок и без единого нарекания. Качественный подход к делу
Ответный отзыв
Хороший заказчик.