bnikulin

Борис bnikulin

 
44 годаРоссия/Малоярославец
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка прикладного ПО и баз данных.

Специализация: прикладное программирование и базы данных

Языки и технологии программирования: C#, Python, X++.

Уверенная работа с MySQL, FireBird, Paradox, MS Access, MS SQL.

Программированием профессионально занимаюсь с 1998 года.

О себе:

Качества: исполнительность, целеустремленность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, владение английским на уровне разговорного.

Опыт работы разработчиком, старшим разработчиком, а так же консультантом и старшим консультантом по ИС (MS Dynamics Ax - Axapta, Alpha, 1C) и финансам.

PythonMySQLFirebird
Отзывы заказчиков
4ever
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$250
10 баллов
15 лет назад
Срочно! База на MySQL или в 1C.
Борис выполнил все в срок!! даже немного раньше положенного времени! работа выполнена в полном объеме и в отличном качестве!! спасибо большое!!
Постановка задачи и все остальное - ок. С оплатой кинула.
Ответный отзыв
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Прототип БД учета топлива
Сотрудничаем второй раз - все отлично! Борис разбирается в вопросе, знает, как выглядят нормальные отчеты к приложениям, отлично владеет СУБД и всем, что с ними связано! Спасибо!
Хорошая постановка задачи. Все оплачено в срок.
Ответный отзыв
novolodskaya
63 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Плагин к firefox
Борис сделал все в срок и без единого нарекания. Качественный подход к делу
Хороший заказчик.
Ответный отзыв