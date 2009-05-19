Здравствуйте, нужно написать пару несложных программ на Borland C+. В каждой порядка 30 строк.
Интеграция систем безопасности
Текущая задача: интеграция систем безопасности.
Эта задача – не разовая, мне выгодно постоянное сотрудничество и "погружение в тему".
И ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 4Ю СТРОЧКУ С КОНЦА ТЕКСТА.
Технически задача сводится к:
- написанию сервиса для настройки и обмена данными между разными СУБД
- написанию интерфейса для расширения функционала в основной системе безопасности (MSSQL based) – либо посредством встроенного конструктора форм, либо на Delphi / C#
Искомый человек:
- любит и хорошо умеет(!!!) программировать (отличное знание MSSQL – ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- самостоятелен (ориентируйтесь на то, что подробного ТЗ – не будет) и самообучаем (надо будет быстро разбираться в новых системах)
- отвечает за то, что сказал (с любыми отмазками типа "надо было уехать", "сгорел винчестер", "давно не программировал" будет послан сразу и далеко)
- делает больше/лучше, чем его просят
По условиям работы:
- предоплаты не будет
- будет регулярная отчетность о ходе работ
- по срокам – называть будете вы, и отвечать за то что назвали – тоже. Дедлайны маловероятны
- где будете находитесь и будете работать – неважно
- важно, чтобы были на связи – интернет, мобильный телефон
- оплата по факту может быть выше оговоренной – если работали по написанным здесь правилам и получили хороший результат
Как начать работать:
- постучаться в ICQ/Skype (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- прислать ссылку на портфолио/резюме (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- задать все интересующие вас вопросы по проекту
- обозначить план работ, цену
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо написать программу на Java с использованием JMF (клиент) и серверную программу получающую поток с камеры и записывающую его на диск. Клиентская программа должна уметь: -распознавать все включенные видео-устройства -распознавать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Дипломный проект. Описание и исходные данные в приложенном файле. Бюджет крайне маленький, а сделать нужно быстро. Одно из условий - приложение к готовому программному продукту исходного кода. Язык - лучше Си-подобный, главное, чтобы обработка была ...Завершен16 лет назад
- $20
В листе с заданием: то, что напечатано - сделано на Паскале. Нужно сделать 1, 2 - то, что ручкой. (Добавить столбцы в программу) Программа реализована с помощью списка. В klist ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Разработать программу для обработки и изменения данных в БД Подробности сообщу лично.isq 362399061Завершен16 лет назад
- $10
Работа с принтером.Нужно создать интерфейс подобный виндовскому.Завершен16 лет назад
- $250
Привет, Я бы хотел узнать сколько будет стоить разработка на Pythone приложение p2p под WIN. Этап 1: Приложение представляет собой чат работающий по принципу p2p. Внешне выглядит ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочно требуется переводПрикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно разработать программу для расчета кровли для композитной черепицы Metrobond.Такие программы существуют ,но как правило для металлочерепицы и листового материала(ондулин).Нужно сделать именно для композитной черепицы.Для создания параметров очень важно личное общение с нашими менеджерами,которые знают ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима срочно! база на MySQL или 1C, или С++ (или на каком-нить другом языке) по автоматизации рабочего места банковского служащего (отдел кредитование) до 22-23 мая!!! с запросами, формами, таблицами... Контактные данные: 89602317968, [email protected]Завершен16 лет назад