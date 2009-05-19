Интеграция систем безопасности

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок362 просмотра

Текущая задача: интеграция систем безопасности.

Эта задача – не разовая, мне выгодно постоянное сотрудничество и "погружение в тему".

И ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 4Ю СТРОЧКУ С КОНЦА ТЕКСТА.

Технически задача сводится к:

- написанию сервиса для настройки и обмена данными между разными СУБД

- написанию интерфейса для расширения функционала в основной системе безопасности (MSSQL based) – либо посредством встроенного конструктора форм, либо на Delphi / C#

Искомый человек:

- любит и хорошо умеет(!!!) программировать (отличное знание MSSQL – ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- самостоятелен (ориентируйтесь на то, что подробного ТЗ – не будет) и самообучаем (надо будет быстро разбираться в новых системах)

- отвечает за то, что сказал (с любыми отмазками типа "надо было уехать", "сгорел винчестер", "давно не программировал" будет послан сразу и далеко)

- делает больше/лучше, чем его просят

По условиям работы:

- предоплаты не будет

- будет регулярная отчетность о ходе работ

- по срокам – называть будете вы, и отвечать за то что назвали – тоже. Дедлайны маловероятны

- где будете находитесь и будете работать – неважно

- важно, чтобы были на связи – интернет, мобильный телефон

- оплата по факту может быть выше оговоренной – если работали по написанным здесь правилам и получили хороший результат

Как начать работать:

- постучаться в ICQ/Skype (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- прислать ссылку на портфолио/резюме (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

- задать все интересующие вас вопросы по проекту

- обозначить план работ, цену

Delphi
16 лет назад
misgan
Михаил 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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