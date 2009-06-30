В листе с заданием: то, что напечатано - сделано на Паскале. Нужно сделать 1, 2 - то, что ручкой. (Добавить столбцы в программу) Программа реализована с помощью списка. В klist ...
Быстрая обработка изображений
Дипломный проект. Описание и исходные данные в приложенном файле. Бюджет крайне маленький, а сделать нужно быстро. Одно из условий - приложение к готовому программному продукту исходного кода. Язык - лучше Си-подобный, главное, чтобы обработка была максимально быстрой.
Пишите свои предложения по цене и срокам, лучше в личку или на почту. Аську читаю достаточно мало.
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