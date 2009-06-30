Быстрая обработка изображений

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен9 заявок397 просмотров

Дипломный проект. Описание и исходные данные в приложенном файле. Бюджет крайне маленький, а сделать нужно быстро. Одно из условий - приложение к готовому программному продукту исходного кода. Язык - лучше Си-подобный, главное, чтобы обработка была максимально быстрой.

Пишите свои предложения по цене и срокам, лучше в личку или на почту. Аську читаю достаточно мало.

16 лет назад
swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mantic0re
44 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Василий просто молодец. Все, что необходимо было сделать, было выполнено четко и в сроки. Скорее всего мы продожим работать с этим человеком. От себя хочется добавить, что хотелось бы побольше находить таких профессионалов своего дела.
Отличный заказчик. Идет на компромиссы, уважает исполнителя. Честен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mantic0re
44 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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