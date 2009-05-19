Привет, Я бы хотел узнать сколько будет стоить разработка на Pythone приложение p2p под WIN. Этап 1: Приложение представляет собой чат работающий по принципу p2p. Внешне выглядит ...
Разработка проги на С++
Работа с принтером.Нужно создать интерфейс подобный виндовскому.
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