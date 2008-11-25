Maksim127

Максим Панин Maksim127

 
NaN летРоссия/Пенза
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
470-383-015

  • Проектирование 3-х мерных обьектов

    $50

    Проектирование композитных 3-х мерных обьектов и разработка приложения интерактивной компьютерной графики. Исполнение будет доверено только человеку,который в сервисе долгое время,т.к.за последние размещения этого проекта наблюдалось 3 кидка с предоплатой,так что проект без предоплаты.Присылаете .exe или скрины-иду ...

    OpenGL
    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проектирование композитных 3-х мерных обьектов

    $30

    Проектирование композитных 3-х мерных обьектов и разработка приложения интерактивной компьютерной графики. Разработать интерактивную программу на С\С++, реализующую процесс постороения и визуализации 3-х мерного обьекта, на основе использования стандартной библиотеки объемной графики в соответствии со ...

    OpenGL
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка

    Разработка программы построения кондесации графа. [нужно создать 50 графов,чтобы выходили рандомом,матрицу смежности,совместимости-ЗАПОЛНЯЕМЫЕ пользователем] ПОДРОБНЕЙ В АСЕ. 4-328-646

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад