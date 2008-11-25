Проектирование композитных 3-х мерных обьектов и разработка приложения интерактивной компьютерной графики. Исполнение будет доверено только человеку,который в сервисе долгое время,т.к.за последние размещения этого проекта наблюдалось 3 кидка с предоплатой,так что проект без предоплаты.Присылаете .exe или скрины-иду ...