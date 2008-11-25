Проектирование композитных 3-х мерных обьектов и разработка приложения интерактивной компьютерной графики. Исполнение будет доверено только человеку,который в сервисе долгое время,т.к.за последние размещения этого проекта наблюдалось 3 кидка с предоплатой,так что проект без предоплаты.Присылаете .exe или скрины-иду ...
- $503D-графика4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Проектирование композитных 3-х мерных обьектов и разработка приложения интерактивной компьютерной графики. Разработать интерактивную программу на С\С++, реализующую процесс постороения и визуализации 3-х мерного обьекта, на основе использования стандартной библиотеки объемной графики в соответствии со ...3D-графика1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $35
Разработать программу для обработки и изменения данных в БД Подробности сообщу лично.isq 362399061Завершен15 лет назад
- $10
Работа с принтером.Нужно создать интерфейс подобный виндовскому.Завершен15 лет назад
- $20
2.программа-Настройка экрана.Завершен15 лет назад
- $50
1.программа-Работа с принтером. подробней в асе. 362-399-061. срок исполнения 2 недели.Завершен15 лет назад
Разработка программы построения кондесации графа. [нужно создать 50 графов,чтобы выходили рандомом,матрицу смежности,совместимости-ЗАПОЛНЯЕМЫЕ пользователем] ПОДРОБНЕЙ В АСЕ. 4-328-646Завершен15 лет назад