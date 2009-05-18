Добавить пару полей в таблицу

В листе с заданием:

то, что напечатано - сделано на Паскале.

Нужно сделать 1, 2 - то, что ручкой. (Добавить столбцы в программу)

Программа реализована с помощью списка. В klist содержатся методы работы с универсальным списком, ins - потомок универсального списка. menu - отдельная не наша программа, для интерфейса, она связана с нашей в main. Соответственно нужно перевести модули klist и ins на Делфи и создать интерфейс.