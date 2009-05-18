Дипломный проект. Описание и исходные данные в приложенном файле. Бюджет крайне маленький, а сделать нужно быстро. Одно из условий - приложение к готовому программному продукту исходного кода. Язык - лучше Си-подобный, главное, чтобы обработка была ...
Запись с Web-камеры с использованием JMF
Необходимо написать программу на Java с использованием JMF (клиент) и серверную программу получающую поток с камеры и записывающую его на диск.
Клиентская программа должна уметь:
-распознавать все включенные видео-устройства
-распознавать все включенные аудио-устройства
-осуществлять чтение аудио и видео с выбранного/выбранных устройств (MPEG4)
-осуществлять соединение (по логину и паролю) с указанным сервером
-передавать поток на указанный сервер
Серверная программа:
-принимать поток от клиентской программы
-записывать его на диск в указанный файл
Визуальный интерфейс не принципиален.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
В листе с заданием: то, что напечатано - сделано на Паскале. Нужно сделать 1, 2 - то, что ручкой. (Добавить столбцы в программу) Программа реализована с помощью списка. В klist ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $35
Разработать программу для обработки и изменения данных в БД Подробности сообщу лично.isq 362399061Завершен16 лет назад
- $10
Работа с принтером.Нужно создать интерфейс подобный виндовскому.Завершен16 лет назад
- $250
Привет, Я бы хотел узнать сколько будет стоить разработка на Pythone приложение p2p под WIN. Этап 1: Приложение представляет собой чат работающий по принципу p2p. Внешне выглядит ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Срочно требуется переводПрикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно разработать программу для расчета кровли для композитной черепицы Metrobond.Такие программы существуют ,но как правило для металлочерепицы и листового материала(ондулин).Нужно сделать именно для композитной черепицы.Для создания параметров очень важно личное общение с нашими менеджерами,которые знают ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходима срочно! база на MySQL или 1C, или С++ (или на каком-нить другом языке) по автоматизации рабочего места банковского служащего (отдел кредитование) до 22-23 мая!!! с запросами, формами, таблицами... Контактные данные: 89602317968, [email protected]Завершен16 лет назад
Задание: Моделирование в графическом виде смешания двух жидкостей в результате броуновского движения молекул (шар) с корректным обсчетом столкновений (в стакане). Обьем жидкостей, их плотность и другие необходимые параметры задаются пользователем. Начальное положение, направление двидения, ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать базу данных "АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ТАКСИ" для сдачи в качестве программы в учебном заведении. Подробности в приложении. СУБД - MS SQL. Язык приложения - C Builder 6.0 ...Прикладное ПО13 заявокЗакрыт16 лет назад