Запись с Web-камеры с использованием JMF

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка136 просмотров

Необходимо написать программу на Java с использованием JMF (клиент) и серверную программу получающую поток с камеры и записывающую его на диск.

Клиентская программа должна уметь:

-распознавать все включенные видео-устройства

-распознавать все включенные аудио-устройства

-осуществлять чтение аудио и видео с выбранного/выбранных устройств (MPEG4)

-осуществлять соединение (по логину и паролю) с указанным сервером

-передавать поток на указанный сервер

Серверная программа:

-принимать поток от клиентской программы

-записывать его на диск в указанный файл

Визуальный интерфейс не принципиален.

Java
16 лет назад
AlexanderKuprin
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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