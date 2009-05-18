Запись с Web-камеры с использованием JMF

Необходимо написать программу на Java с использованием JMF (клиент) и серверную программу получающую поток с камеры и записывающую его на диск.

Клиентская программа должна уметь:

-распознавать все включенные видео-устройства

-распознавать все включенные аудио-устройства

-осуществлять чтение аудио и видео с выбранного/выбранных устройств (MPEG4)

-осуществлять соединение (по логину и паролю) с указанным сервером

-передавать поток на указанный сервер

Серверная программа:

-принимать поток от клиентской программы

-записывать его на диск в указанный файл

Визуальный интерфейс не принципиален.