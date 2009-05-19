Симулятор Assembler

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок372 просмотра

Необходимо разработать симулятор, как обучающую программу что бы пользователь научился пользоваться базовыми командами : IMUL,IDIV,MOV,ADD,SUB,DW,DB. Также должна отображаться работа регистров при вводе команд с произвольными значениями

Ассемблер
16 лет назад
anechka_sexy
Люберцева 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

anrkaid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

anrkaid
35 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад

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