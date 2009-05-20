Здравствуйте, нужна разработка серверного линкатора - аналог sape.ru для личного пользований На сайты будет устанавливаться код линкатора, с кэшированием ссылок. Необходимо 1. Подключение сайта 2. Индексация страниц сайта с определением уровня ...
Написать программу на Lisp
Нужно написать простую программу на Lisp'e. Код небольшой, около 10 строчек. Кто поможет?
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