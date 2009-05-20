Написание программы на Pascal

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Закрыт6 заявок207 просмотров

Здравствуйте. Необходимо написать программу в Delphi, которая строила бы график изначально заданной функции, функция прописывается сразу в коде, т.е. парсер не нужен. Насколько я понимаю, работа относительно простая, хорошему программисту на пол часа работы. Жду ваших предложений по срокам и цене.

С уважением, Чугунов Евгений.

Delphi
16 лет назад
Gett
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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