2 задачи на с++. Срочно.

Задачи должны быть реализованы в среде Visual Studio 2003 или 2005. На языке с++.

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Вот текст задач.

1. Разработать программу замены местами в бинарном файле, содержащем структуры (несколько полей) первого и последнего элементов (структур).

2. Реализовать шаблон класса vector, реализующий динамический массив. Определить несколько объектов шаблонного класса vector. Выполнить перегрузку операции сравнения этих объектов и вывода найденного объекта в поток cout.

Задачу №2 написать в двух вариантах:

1) в первом варианте задачу реализовать просто как шаблонный класс;

2) во втором варианте задачу реализовать как класс контейнера и итератора.

Во всех программах создать иерархию классов исключительных ситуаций и использовать их в программе.