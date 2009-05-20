Генератор шаблонов для InDesign

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки243 просмотра

Ищем специалистов, имеющих опыт либо готовых разобраться с Adobe InDesign.

Необходима разработка генератора шаблонов дизайна для InDesign путем наложения XML файла на уже существующий шаблон. Более подробная постановка задачи - в прикрепленном файле.

Необходимые навыки для проекта: Visual Basic, сервер IIS, XML.

Во всем остальном опытный разработчик быстро разберется.

Мы открыты к предложениям.

16 лет назад
futurevision
Виктор 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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