Описание: проверка, включен ли принтер, вставлена ли бумага, при печати выполнять проверку на ошибки принтера и выводить сообщение об ошибке на экран.
Программа "Анализатор ссылок"
Общие функции программы:
1. Анализ количества внешних ссылок на сайт по версии Яндекс и Google.
2. Определение качества внешних ссылок путем выявления количества внешних ссылок на странице.
3. Определение качества ссылок путем определения тематики страницы (анализ title, description, keywords).
4. Определения качества ссылки путем установления ТИЦ и PR страницы.
Полное ТЗ со скриншотами находится здесь: http://www.unicl.ru/tz/tz_analiz.html
p.s. предпочтение отдается разработчикам имеющим опыт в создании ПО, а так же с портфолио.
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