Разработка программ С#

Вариант 1

Написать программу, моделирующую управление каталогом в файловой системе. Для каждого файла каталога должны содержаться следующие сведения: имя файла, дата создания, размер файла. Выбор требуемой функции должен осуществляться с помощью меню.

Программа должна обеспечивать:

1. начальное формирование каталога файлов;

2. вывод на экран каталога файлов;

3. возможность удаления файлов;

4. сортировку файлов по имени, дате создания и размеру методом прямого выбора.

Вариант 2

Написать программу, моделирования работы автобусного парка. Сведения о каждом автобусе должны содержать: номер автобуса, фамилию и инициалы водителя, номер маршрута.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. начальное формирование данных о всех автобусах в парке в виде списка (ввод с клавиатуры или из файла)

2. имитация выезда автобуса из парка: вводится номер автобуса; программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, находящихся в парке, и записывает эти данные в список автобусов, находящихся на маршруте;

3. имитация въезда автобуса в парк: вводится номер автобуса; программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, находящихся на маршруте, и записывает эти данные в список автобусов, находящихся в парке;

4. вывод сведений об автобусах, находящихся в парке, и об автобусах, находящихся на маршруте.

Вариант 3

Написать программу учета заявок на авиабилеты. Каждая заявка содержит: пункт назначения, фамилию и инициалы пассажира, желаемую дату вылета.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. добавление заявок в список;

2. удаление заявок;

3. вывод заявок по заданному номеру рейса и дате вылета;

4. вывод всех заявок.

Вариант 4

Написать программу учета книг в библиотеке. Сведения о книгах содержат: фамилию и инициалы автора, название, год издания, количество экземпляров данной книги в библиотеке.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. добавление данных о книгах, вновь поступающих в библиотеку;

2. удаление данных о списываемых книгах;

3. выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по фамилиям авторов;

4. выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по годам издания.

Вариант 5

Написать программу «Моя записная книжка». Каждая запись должна содержать фамилию и инициалы, дату рождения и номер телефона. Предусмотреть возможность работы с произвольным числом записей, а также выполнение одной из следующих функций:

1. поиска записи по какому-либо признаку (например, по фамилии, дате рождения или номеру телефона);

2. добавление и удаление записей;

3. сортировки по разным полям пузырьковым методом.

Вариант 6

Написать программу учета заявок на покупку квартир и поиска варианта. Каждая заявка должна содержать сведения о двух квартирах: требуемой (искомой) и имеющейся. Сведения о каждой квартире содержат: количество комнат, площадь, этаж, район.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. ввод заявки на покупку;

2. поиск в картотеке подходящего варианта: при совпадении требований и предложений по количеству комнат и этажности и различии по показателю «площадь» в пределах 10% выводится соответствующая карточка и удаляется из списка, в противном случае поступившая заявка включатся в картотеку;

3. сортировки по разным полям методом прямого включения;

4. вывод всей картотеки.

Вариант 7

Написать программу «Англо-русский и русско-английский словарь». «База данных» словаря должна содержать синонимичные варианты перевода слов.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. загрузка «базы данных» словаря (из файла);

2. выбор режима работы:

 англо-русский;

 русско-английский;

3. вывод вариантов перевода заданного английского слова;

4. вывод вариантов перевода заданного русского слова.

Вариант 8

Написать программу «Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале». Информационная система должна содержать сведения об отправлении поездов дальнего следования. Для каждого поезда указывается: номер поезда, станция назначения, время отправления.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. первоначальный ввод данных в информационную систему (с клавиатуры или из файла);

2. вывод сведений по всем поездам;

3. вывод сведений по поезду с запрошенным номерам;

4. вывод сведений по тем поездам, которые следуют до запрошенной станции назначения.

Вариант 9

Написать программу по моделированию оплаты коммунальных услуг плательщиком. Информационная система должна содержать следующие сведения: фамилия и инициалы плательщика, расчетный счет плательщика, расчетные счета получателя, перечисляемая сумма.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. ввод с клавиатуры (из файла) данных о плательщике;

2. вывод на экран информации о сумме, снятой с расчетного счета плательщика, введенного с клавиатуры;

3. вывод на экран информации о плательщиках;

4. осуществление сортировки по разным полям методом шейкерной сортировки.

Вариант 10

Написать программу «Автоматизированная информационная справочная система по товарам». Информационная справочная система должна содержать сведения о товарах продающихся в конкретном городе. Для каждого товара указывается: наименование товара, название магазина, в котором продается товар, стоимость товара.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. ввод с клавиатуры (из файла) данных о товаре;

2. вывод на экран информации о магазинах, в которых продается товар, название которого введено с клавиатуры;

3. вывод на экран информации о товарах, продающихся в магазине, название которого введено с клавиатуры;

4. сортировка информации о товарах по их стоимости методом Шелла.

Вариант 11

Написать программу, определяющую знак зодиака, под которым родился человек. Каждая запись должна содержать: фамилию и инициалы, знак зодиака, дату рождения.

Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:

1. ввод с клавиатуры (из файла) данных о человеке;

2. вывод на экран информации о людях, родившихся под знаком, наименование которого введено с клавиатуры;

3. вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры;

4. вывод на экран информации о людях, родившихся в месяце, значение которого введено с клавиатуры;

5. осуществление сортировки по разным полям методом прямого выбора.