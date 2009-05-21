Разработка задачи "Календарное планирование производства на предприятии". Предприятие: завод по производству безалкогольных напитков. Программа должна составлять календарный план производства. Должно быть формирование отчетов (2-3 шт.)
Разработка программ С#
Вариант 1
Написать программу, моделирующую управление каталогом в файловой системе. Для каждого файла каталога должны содержаться следующие сведения: имя файла, дата создания, размер файла. Выбор требуемой функции должен осуществляться с помощью меню.
Программа должна обеспечивать:
1. начальное формирование каталога файлов;
2. вывод на экран каталога файлов;
3. возможность удаления файлов;
4. сортировку файлов по имени, дате создания и размеру методом прямого выбора.
Вариант 2
Написать программу, моделирования работы автобусного парка. Сведения о каждом автобусе должны содержать: номер автобуса, фамилию и инициалы водителя, номер маршрута.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. начальное формирование данных о всех автобусах в парке в виде списка (ввод с клавиатуры или из файла)
2. имитация выезда автобуса из парка: вводится номер автобуса; программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, находящихся в парке, и записывает эти данные в список автобусов, находящихся на маршруте;
3. имитация въезда автобуса в парк: вводится номер автобуса; программа удаляет данные об этом автобусе из списка автобусов, находящихся на маршруте, и записывает эти данные в список автобусов, находящихся в парке;
4. вывод сведений об автобусах, находящихся в парке, и об автобусах, находящихся на маршруте.
Вариант 3
Написать программу учета заявок на авиабилеты. Каждая заявка содержит: пункт назначения, фамилию и инициалы пассажира, желаемую дату вылета.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. добавление заявок в список;
2. удаление заявок;
3. вывод заявок по заданному номеру рейса и дате вылета;
4. вывод всех заявок.
Вариант 4
Написать программу учета книг в библиотеке. Сведения о книгах содержат: фамилию и инициалы автора, название, год издания, количество экземпляров данной книги в библиотеке.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. добавление данных о книгах, вновь поступающих в библиотеку;
2. удаление данных о списываемых книгах;
3. выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по фамилиям авторов;
4. выдача сведений о всех книгах, упорядоченных по годам издания.
Вариант 5
Написать программу «Моя записная книжка». Каждая запись должна содержать фамилию и инициалы, дату рождения и номер телефона. Предусмотреть возможность работы с произвольным числом записей, а также выполнение одной из следующих функций:
1. поиска записи по какому-либо признаку (например, по фамилии, дате рождения или номеру телефона);
2. добавление и удаление записей;
3. сортировки по разным полям пузырьковым методом.
Вариант 6
Написать программу учета заявок на покупку квартир и поиска варианта. Каждая заявка должна содержать сведения о двух квартирах: требуемой (искомой) и имеющейся. Сведения о каждой квартире содержат: количество комнат, площадь, этаж, район.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. ввод заявки на покупку;
2. поиск в картотеке подходящего варианта: при совпадении требований и предложений по количеству комнат и этажности и различии по показателю «площадь» в пределах 10% выводится соответствующая карточка и удаляется из списка, в противном случае поступившая заявка включатся в картотеку;
3. сортировки по разным полям методом прямого включения;
4. вывод всей картотеки.
Вариант 7
Написать программу «Англо-русский и русско-английский словарь». «База данных» словаря должна содержать синонимичные варианты перевода слов.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. загрузка «базы данных» словаря (из файла);
2. выбор режима работы:
англо-русский;
русско-английский;
3. вывод вариантов перевода заданного английского слова;
4. вывод вариантов перевода заданного русского слова.
Вариант 8
Написать программу «Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале». Информационная система должна содержать сведения об отправлении поездов дальнего следования. Для каждого поезда указывается: номер поезда, станция назначения, время отправления.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. первоначальный ввод данных в информационную систему (с клавиатуры или из файла);
2. вывод сведений по всем поездам;
3. вывод сведений по поезду с запрошенным номерам;
4. вывод сведений по тем поездам, которые следуют до запрошенной станции назначения.
Вариант 9
Написать программу по моделированию оплаты коммунальных услуг плательщиком. Информационная система должна содержать следующие сведения: фамилия и инициалы плательщика, расчетный счет плательщика, расчетные счета получателя, перечисляемая сумма.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. ввод с клавиатуры (из файла) данных о плательщике;
2. вывод на экран информации о сумме, снятой с расчетного счета плательщика, введенного с клавиатуры;
3. вывод на экран информации о плательщиках;
4. осуществление сортировки по разным полям методом шейкерной сортировки.
Вариант 10
Написать программу «Автоматизированная информационная справочная система по товарам». Информационная справочная система должна содержать сведения о товарах продающихся в конкретном городе. Для каждого товара указывается: наименование товара, название магазина, в котором продается товар, стоимость товара.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. ввод с клавиатуры (из файла) данных о товаре;
2. вывод на экран информации о магазинах, в которых продается товар, название которого введено с клавиатуры;
3. вывод на экран информации о товарах, продающихся в магазине, название которого введено с клавиатуры;
4. сортировка информации о товарах по их стоимости методом Шелла.
Вариант 11
Написать программу, определяющую знак зодиака, под которым родился человек. Каждая запись должна содержать: фамилию и инициалы, знак зодиака, дату рождения.
Программа должна обеспечивать выбор с помощью меню и выполнение одной из следующих функций:
1. ввод с клавиатуры (из файла) данных о человеке;
2. вывод на экран информации о людях, родившихся под знаком, наименование которого введено с клавиатуры;
3. вывод на экран информации о человеке, чья фамилия введена с клавиатуры;
4. вывод на экран информации о людях, родившихся в месяце, значение которого введено с клавиатуры;
5. осуществление сортировки по разным полям методом прямого выбора.
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